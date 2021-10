L'amministrazione di Farra di Soligo in collaborazione con La Chiave di Sophia promuove la rassegna Farra profuma d'autunno! Incontri, musica, spettacoli, passeggiate e laboratori per bambini.



FESTA DI FINE VENDEMMIA | Concerto al tramonto

Domenica 24 Ottobre ore 16.00 - Eremo di San Gallo (Accesso solo a piedi)



Un’occasione per festeggiare la fine del periodo della vendemmia, un momento per celebrare la natura e i suoi frutti e così renderle omaggio con un concerto dell’orchestra KIARA Ensemble diretta dal M° Giuliano Pavan, avvolti dallo straordinario contesto naturale dell’Eremo di San Gallo. A seguire brindisi finale.





Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19, dal 6 Agosto sarà obbligatorio presentare Green Pass per poter accedere all'evento.

