Farra di Soligo, il programma della rassegna culturale estiva

Grande successo per il primo appuntamento di “Farra che estate”, nove eventi in scena tra le colline patrimonio UNESCO da fine maggio a inizio agosto inaugurati dalla passeggiata di venerdì 27 maggio a Col San Martino, dedicata alle opere di Dino Buzzati. Una rassegna che ritorna quest’anno dopo l’apprezzamento per la prima edizione del 2021 e che si conferma aperta a tutta la comunità ma non solo, in linea con l’ampio spirito di condivisione del proprio patrimonio paesaggistico che caratterizza i Comuni delle colline. Musica, spettacoli, attività per i bambini e incontri con autori scandiranno il ritmo estivo regalando momenti di bellezza, comunione con la natura e condivisione. La proposta culturale è promossa dal Comune di Farra di Soligo con la collaborazione dell’associazione coneglianese La chiave di Sophia, già al lavoro anche sul calendario autunnale da settembre a dicembre.

Tra gli appuntamenti più attesi il concerto all’alba del Lalila Trio domenica 17 luglio alle ore 6, nella splendida cornice della chiesa di San Vigilio a Col San Martino: un’esperienza già sperimentata lo scorso anno e molto amata per l’atmosfera magica creata, nonché per l’ottima colazione a seguire. Inoltre il nuovo spettacolo prodotto dall’associazione culturale La chiave di Sophia dedicato nuovamente al grande Dino Buzzati: la sua famosa opera Il deserto dei Tartari sarà messa in scena con un nuovo riadattamento teatrale all’Agriturismo Fiori&Vigne, mercoledì 6 luglio alle 21, per indurre anche una riflessione sul tema dell’attesa e delle aspettative. Ma non è finita qui perché la rassegna dedica due appuntamenti alle famiglie per la gioia dei più piccoli: i clown di Paccottiglia il 22 giugno alle 21 a Col San Martino e Mago per svago il 20 luglio alle 21 a Soligo. Due sono anche gli spettacoli: la danza portata in scena con Nebulae il 10 giugno alle 21 e gli Alberi protagonisti della serata in musica della nota cantautrice trevigiana Erica Boschiero, il 2 agosto. Per chi si fosse perso la passeggiata letteraria di venerdì 27 maggio, è previsto un altro itinerario martedì 14 giugno, serata di superluna, dedicato a un tema molto caro alla letteratura, quello del labirinto; il lettore Fabio Dalla Zuanna sarà accompagnato dalla musica del violino di Sabina Bakholdina.

«Come Amministrazione Comunale, anche quest’anno abbiamo programmato una ricca proposta di eventi culturali, che nelle prossime settimane terranno compagnia a grandi e piccini, cittadini di Farra di Soligo e non solo - spiega Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo – Speriamo che questi appuntamenti possano essere l’occasione per vivere momenti piacevoli e in spensieratezza e per scoprire o conoscere meglio la bellezza del nostro paese». Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono rispettando le misure di sicurezza e di contenimento del contagio da Coronavirus. Per ogni appuntamento è previsto un luogo alternativo o una data di rinvio in caso di maltempo. Si allega il calendario completo di date e orari.