I vini della merla, fuori fa freddo ma noi ci scaldiamo

Quando arrivano i giorni più freddi dell'anno, qual è il miglior rimedio? Io direi un buon bicchiere di vino strutturato! Domenica 29 Gennaio alle ore 16.00 presso l’Azienda Agricola Le Volpere di Farra di Soligo andrà in scena “I vini della merla”, una degustazione di 4 vini intensi, pieni e strutturati ritrovando il piacere di una merenda in compagnia e di un racconto davvero emozionante: “La storia della tigre”.

La tigre in Cina ha il significato della resilienza. Il proprietario della tigre non si scoraggia mai, anche quando gli altri spariscono dalla sua strada. Chi ha la tigre, si dice, "tiene il fuoco acceso", anche a costo di procurarsi dei danni, anche a costo di scottarsi, anche quando rimangono solo dei tizzoni ardenti. Il cantastorie della serata sarà il Dott. Elia Pizzolitto, professore universitario di economia e matematica nella vita e artista nell'animo.

Ha lavorato all’università Ca’ Foscari, D’Annunzio e di Graz, in Austria. Ha un dottorato in management e si occupa di psicologia dell’educazione. Musicista professionista da più di vent’anni, ha insegnato e suonato il pianoforte a fianco di grandi artisti come Giuliano e i Notturni e Bobby solo.

La degustazione sarà guidata da Alessandra Dinato, Sommelier AIS e Dip.WSET con esperienza in ristoranti raffinati in Italia e a Londra, attualmente impegnata in export e insegnamento del vino in convegni internazionali e master universitari. Attraverso il suo format “L’Assaggiastorie” racconta le storie del vino negli eventi che organizza, nel suo podcast su Spotify e nei video documentari del suo canale YouTube.

Degustazione di 4 vini strutturati con merenda pomeridiana + ascolto de "La Storia della Tigre" €40. Posti limitati, prenotatevi! 3282614811; assaggiastorie@alessandradinato.com