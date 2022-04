"Venezia vive di basket, crea campioni, arbitri e allenatori. Gli sponsor ci sono. Ma il meccanismo perfetto si inceppa dopo lo scandalo di Tangentopoli. Circola meno denaro, almeno dichiarato. Gli aiuti diminuiscono. Fino a provocare la crisi delle società. E, tra queste, la gloriosa Reyer, che scopre di colpo di avere qualche miliardo di debiti accumulati.

Il fallimento viene dichiarato nel febbraio 1996, pochi giorni dopo il rogo della Fenice. Un segno, forse. Poi la grande avventura. Il campionato finito con i pochi mezzi a disposizione. Le trasferte con la macchina degli amici e dei genitori, i sacrifici, la colletta per fare il pieno di benzina. E il sogno impossibile che si avvera. Il trionfo sul campo e la promozione in A1, mentre la società non c'è più, fallita. Un miracolo che resterà nella storia, non soltanto sportiva, della città".

È questa in sintesi la descrizione del libro “L’impresa indimenticabile, Reyer 1995-1996. La squadra che batté il suo destino”, scritto da Francesco “Frank” Vitucci assieme al compianto Luca Silvestrin, cestista simbolo della Reyer scomparso lo scorso anno.

L’appuntamento con la presentazione del libro, in compagnia di coach Vitucci, in quella stagione alla guida della società veneziana protagonista di una promozione impossibile, è fissato per il prossimo giovedì 14 aprile 2022 alle ore 18 in cantina Fasol Menin a Valdobbiadene (Treviso), località nota per il suo vino e simbolo di un territorio unico al mondo per il suo paesaggio insignito dal riconoscimento Unesco.

Vitucci, appassionato di musica e di storia, insegna pallacanestro da tempo lanciando numerosi giocatori di talento e dal 2017 allena il New Basket Brindisi in serie A, contribuendo al rilancio di un club in difficoltà riuscendo a far innamorare di nuovo non solo la tifoseria ma l’intera città. Il mental coaching è un’attività che da tempo ha assunto un ruolo importante nel suo lavoro, proprio questo è ciò che spiega e narra nel suo primo libro.

Un evento organizzato e promosso da Tramite Srl, società di broker di livello internazionale con sedi a Valdobbiadene, Londra e New York della famiglia Tramet, proprietaria della cantina Fasol Menin. Una nuova serata da non perdere che conferma la qualità degli appuntamenti di primo piano gestiti dagli organizzatori.

A termine della presentazione seguirà un brindisi con il Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. Fasol Menin.