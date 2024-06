L’appuntamento è organizzato dal progetto “Tessere”, un laboratorio per sperimentare rinnovate alleanze tra diversi attori delle comunità promosso dai Comuni di Riese Pio X, Resana, Vedelago e Loria. A condurlo gli operatori delle cooperative Una Casa per l'Uomo, Kirikù e L'Incontro, che hanno previsto per sabato 29 giugno dalle 9 alle 12.30 al Centro Culturale di Resana una mattinata di restituzione dell’indagine condotta su 42 enti, aziende e realtà locali in collaborazione con SHERPA, spin off dell’Università di Padova. All’incontro, dal titolo “FAttori di Comunità”, saranno presenti i sindaci delle amministrazioni coinvolte – Stefano Bosa del Comune di Resana, Ombretta Basso del Comune di Riese Pio X, Giuseppe Romano del Comune di Vedelago e Alberto Battistella del Comune di Loria – oltre a Silvia Ceschel, responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Marca Occidentale, Davide Moro di SHERPA, che presenterà gli esiti delle interviste, infine gli operatori delle tre cooperative coinvolte. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e vede non solo la restituzione della ricerca ma anche dei laboratori di partecipazione; si concluderà con un brindisi conviviale.





Iscrizioni evento: https://bit.ly/FattoriDiComunità