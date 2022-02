"Faust": torna in scena il dramma scritto da Goethe per la regia di Boschiero

Zero Branco

Dramma in due atti tratto dall'opera di J.W. Goethe



Biglietti:

INTERO: 10€

RIDOTTO: 6€ (senior +65 e ragazzi fino ai 12 anni)

Prevendite disponibili:

Luogo: Sede Streben Teatro APS (Viale Brigata Treviso, 16 - Treviso a fianco Teatro Sant'Anna)

Orario: dalle ore 21 alle ore 23



- giovedì 10 febbraio

- venerdì 11 febbraio

- giovedì 17 febbraio

- venerdì 18 febbraio

- giovedì 24 febbraio

- venerdì 25 febbraio

- giovedì 03 marzo

- venerdì 04 marzo



Per info e prenotazioni:



Streben Teatro APS

email: info@strebenteatro.it

tel.: 392 1953869



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=R9TizRnlTUk



Sinossi:

Il Dott. Faust ritiene di aver sprecato la sua vita passata a studiare tutto quello che appagava la sua sete di conoscenza e si tormenta per non aver trovato il vero senso dell'esistenza umana. Ormai vecchio e confinato all'interno del suo studio, nel punto di compiere un gesto estremo, decide di stringere un patto con Mefistofele apparso improvvisamente, scambiando la sua anima con la ricerca della felicità e della conoscenza più profonda. Faust inizia così un lungo viaggio, dove incontra e si innamora di Margherita, una donna pura e casta che dopo aver conosciuto e amato Faust, vedrà la sua vita cambiare tragicamente. Ingannato da Mefistofele (il quale lo porta ad abbandonare Margherita) Faust prosegue il suo cammino per il mondo alla continua ricerca di se stesso e del senso della vita.



CAST



FAUST / Alessandro Pietropoli

MEFISTOFELE / Massimo Pietropoli

MARGHERITA / Alessandra Tesser

WAGNER - TESORIERE - DEMONE / Mattia Mometti

ELENA DI TROIA - DIO - DEMONE / Marisa Gianni

ANGOSCIA - POETA - DEMONE / Sara Cognigni

STREGA - ATTORE - DEMONE / Giulia Tomasetti

VALENTINO - ARCANGELO - DEMONE / Francesco Zanolla

IMPERATRICE - DEMONE / Angela Caltanella

SFINGE - MARTA / Annamaria Susca

DIRETTORE ARTISTICO / Sebastiano Boschiero



REGIA:

Sebastiano Boschiero