Fausto Leali live a Cimadolmo

Sarà Fausto Leali il protagonista musicale scelto dal Comune di Cimadolmo per suonare in città. L'artista bresciano sabato 25 giugno sarà in piazza Martiri della Libertà per allitare il pubblico coi suoi più grandi successi, da "Mi manchi" a "Deborah", passando per "Io amo", "A chi", e "Ti lascerò", brano che gli valse la vittoria del Festival di Sanremo nel 1989, in coppia con Anna Oxa.