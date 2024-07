Febbre a 90 - Subconscio Festival

? Il party dedicato al meglio della musica ANNI 90 e non solo... arriva al SubConscio Festival!

? Lunedì 15 Luglio

? SubConscioFestival • Conscio (TV)

? Febbre a 90

? Show 21:45 - 00:00

? INGRESSO GRATUITO

—————————————

Tutte, ma proprio tutte le più belle canzoni degli anni 90, ma non solo…

Durante la serata faremo qualche salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni 80 per i più grandi!

Febbre a 90 è un vero e proprio viaggio nostalgico nella musica che ci ha fatto cantare e ballare negli ultimi decenni!

? Ascolta la nostra Playlist Ufficiale: ?? bit.ly/Febbrea90Playlist

—————————————

? Lecca lecca & T-shirt special edition di Febbre a 90 in regalo (dal palco)

—————————————

? Non dimenticare di taggarci nelle tue Instagram Stories!

Le più belle verranno ricondivise sul nostro account ufficiale:

? bit.ly/Febbrea90Instagram

?Usa le nostre GIF ufficiali cercando il tag #febbrea90

—————————————



www.suonica.it