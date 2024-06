FECS - Festival Itinerante di Cinema Sordo

Orario non disponibile

Immaginate un luogo dove il cinema e l’arte si esprimono attraverso l’inclusione, l’integrazione e la potenza della Lingua dei Segni. Benvenuti al FECS, il primo e unico Festival Itinerante di Cinema Sordo in Italia, pronto a svelare la magia del cinema e dell’arte Sorda a Revine Lago il 15 e 16 giugno 2024.

L’evento è organizzato da Piattaforma Lago, Pro Loco di Revine Lago e Signplicity, in collaborazione con ENS (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi), CGSI Veneto (Comitato Giovani Sordi Italiani) e V-LAB. L'iniziativa si inserisce all’interno delle attività di Revine Lago 2024 – Capitale Europea del Cinema Indipendente. Questo festival è realizzato anche grazie al contributo di Banca Prealpi SanBiagio e Noi x Noi.

FECS è un'esplosione di emozioni e connessioni. Un festival che celebra l'identità Sorda e l’inclusione, unendo proiezioni di cortometraggi a performance artistiche che basano la propria essenza sui punti di vista e l’abbattimento delle barriere comunicative e culturali. Ma non è tutto: talk coinvolgenti, laboratori interattivi per adulti, bambini e ragazzi in un viaggio alla scoperta della cultura Sorda.

Gli spettatori saranno trasportati in un mondo dove l'arte si esprime attraverso il movimento, dove le emozioni si comunicano con gli occhi e le mani. Il FECS è un'esperienza sensoriale completa, un'immersione nella cultura Sorda che apre mente e cuore.

Un evento organizzato in collaborazione tra persone udenti e Sorde, promuovendo l’accessibilità, l’integrazione e l’inclusione fin dalla sua nascita: un valore inestimabile per lo sviluppo e l’innovazione sociale. Ideatore del festival è il progetto Signplicity, curato da Anna Chiara Carlet e Fabio Zamparo.

Il festival si aprirà sabato 15 giugno con un convegno sull'esplorazione artistica per l'inclusione con esperti e ospiti speciali presso l’Auditorium della Banca Prealpi SanBiagio di Tarzo (TV). Il convegno sarà seguito da attività presso il Parco Archeologico del Livelet: una performance site-specific creata durante la residenza artistica Corpi Sinestesici da Jacopo Tealdi, attore di teatro manuale, Daniel Bongioanni, performer Visual Sign e Isabella Moro, danzatrice contemporanea. La sera, sotto un cielo stellato, proiezioni di cortometraggi di cinema Sordo appariranno sulle sponde del lago, preceduti da attività e proiezioni accessibili per bambini curate dal CGSI, il Comitato Giovani Sordi del Veneto.

Domenica 16 giugno sarà un'esplosione di creatività presso il Lido di Lago: laboratori per tutte le età, visite guidate in LIS al suggestivo Parco Archeologico Didattico del Livelet e ancora proiezioni all’aperto. La serata culminerà con la premiazione del miglior cortometraggio, scelto dalla giuria di qualità, composta da Emanuele Carcano, Valentina Bonacci e Paul Gheorghe Stetcu. Il pubblico potrà votare in diretta il proprio cortometraggio preferito.

Date: 15-16 giugno 2024

Luogo: Tarzo e Revine Lago (TV)

Donazione simbolica di €15

Posti limitati!

Per maggiori informazioni scrivere a signplicity@piattaformalago.org

IL PROGETTO SI INSERISCE ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA REVINE LAGO 2024 – CAPITALE EUROPEA DEL CINEMA INDIPENDENTE IDEATA E REALIZZATA DA PIATTAFORMA LAGO.