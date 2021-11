Federico Buffa porta al Teatro Accademia lo spettacolo "Amici Fragili"

Federico Buffa torna in provincia di Treviso con il suo nuovo spettacolo dal titolo "Amici fragili". Sabato 2 aprile, alle ore 21, il celebre giornalista sportivo calcherà il palco del Teatro Accademia di Conegliano. Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati.

Lo spettacolo

È l'Italia degli Anni '60, si narra l'incontro tra due mondi apparentemente lontanissimi, ma la realtà è ben diversa. Il calciatore, Gigi Riva e il cantautore, Fabrizio De André scoprirono di avere in comune, più di quanto loro stessi potessero immaginare. La Sardegna, il suo popolo, il mare, il calcio, gli stessi colori delle loro squadre (il rosso e il blu sia per il Cagliari che per il Genoa), la musica e le canzoni. Il punto di contatto tra i due protagonisti della storia fu il brano "Preghiera in Gennaio" che De André scrisse tornando dal funerale dell'amico Luigi Tenco. Riva sentiva cosi'profondamente quella canzone che volle assolutamente conoscere l'artista ligure.