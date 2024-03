Feffarkhorn - VII Edition

Settima edizione di Feffarkhorn, Celtic Folk Festival in provincia di Treviso!

Tre giorni di musica, bancarelle, arte, natura e spettacoli!

INGRESSO GRATUITO

La festa si terrà nella fantastica cornice delle grave del Piave a San Michele di Piave, Cimadolmo, Treviso.

Programma completo TBA!

https://www.feffarkhorn.com/

EMAIL per comunicare con noi:

Richiesta informazioni: info@feffarkhorn.com

Per artisti e band: artisti@feffarkhorn.com

Per banchetti e stand: banchetti@feffarkhorn.com

VOLONTARI

Vuoi entrare a far parte della Feffa-Family ed essere parte attiva all'interno del Festival?

Compila il modulo sul nostro sito: https://www.feffarkhorn.com/form-staff/

COME ARRIVARE

Il Feffarkhorn si terrà in Via Bortolina a Cimadolmo, 31010 (TV)

• AUTO:

Potete comodamente scrivere "Feffarkhorn" come destinazione di Google Maps e arriverete direttamente all'ingresso del Festival!

Altrimenti...

Uscita autostradale dell'A27 "Treviso Nord", seguire le indicazioni per Cimadolmo (10 min) e svoltare a sinistra in via Argine, dopo 1,5 Km svoltate a Sinistra in via Bortolina e sarete arrivati!

• AUTOBUS: Linea MOM n. 118 (Treviso-Maserada-Oderzo) o Linea MOM n. 141 (Ponte di Piave, Oderzo, Mareno di Piave, Conegliano), scendete alla fermata "Canonica" a Cimadolmo e sarete a 10 min a piedi dal Festival.

• TRENO: Le Stazioni più vicine sono Spresiano, Susegana, Conegliano o Oderzo, poi dalla stazione dovrete spostarvi in Autobus (si veda sopra) o in Taxi.

• AEREO: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso (A. Canova - TSF) e di Venezia (Marco Polo - VCE)

Vi invitiamo a consultare gli orari degli Autobus e dei Treni nei seguenti siti:

AUTOBUS: https://www.mobilitadimarca.it/

TRENO: https://www.trenitalia.com/

FOOD

All'interno del Festival ci sarà un'area dedicata agli stand eno-gastronomici dove troverete tantissime specialità anche per vegetariani, vegani e celiaci!

Arrosticini, Carne alla griglia, Crepes, Panini, Zuppe, Tagliatelle...

Di certo non morirete di fame!

BEVERAGE

All'interno del Festival troverete, alla spina, birre artigianali, oltre ad una pils beverina e ad acqua/bibite.

Inoltre avrete la possibilità di degustare ottimo Idromele ed Ippocrasso direttamente dai nostri standisti!

DOVE DORMIRE

Riteniamo che una delle parti più belle dei Festival estivi sia il campeggio!

Il campeggio è un luogo di amicizie, collaborazione e divertimento a contatto e nel rispetto della Natura.

Anche noi di Feffarkhorn vogliamo regalarvi questa fantastica esperienza e quindi abbiamo dedicato una grande area parzialmente alberata per ospitare GRATUITAMENTE le vostre tende.

Non è necessaria la prenotazione e il Festival è attrezzato con bagni-container e docce calde!

Per chi invece preferisce la comodità dell'albergo vi consigliamo alcuni Hotel/B&B in zona:

• Agriturismo Da Zeffi (Spresiano)

https://www.facebook.com/AgriturismoDaZeffi/

• Agriturismo Castaldia (Mareno di Piave)

https://www.castaldia.it/

• PHI Hotel Astoria (Susegana)

https://www.phihotelastoria.com/

• Al Glorioso Piave (Maserada)

https://al-glorioso-piave-hotel-maserada-sul-piave.hotelm...

• Hotel Spresiano (Spresiano)

https://www.hotelspresiano.it/

• Trattoria con locanda LA ROSA (Cimadolmo)

Tel. 0422 743004

• B&B LA CASTELLANA (Stabiuzzo di Cimadolmo)

Tel. 340 9197061

• CA'DAMURO Apartments (Stabiuzzo di Cimadolmo)

Tel. 340 2962467 / 340 1063839

• RISTORANTE CA DI PONTE (Ponte Della Priula)

Tel. 0438 936361

CAMPER

All'interno del grande parcheggio limitrofo al Festival ci sarà anche una zona dedicata alle case su ruote!

Vi aspettiamo numerosi!

-Lo staff di Feffarkhorn-