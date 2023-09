F@Mu: Giornata delle famiglie al Museo

Domenica 8 ottobre 2023, Cison di Valmarino si prepara ad accogliere un programma ricco di eventi in occasione di F@Mu, la Giornata delle Famiglie al Museo.



Dalle ore 10.00 alle 16.30 sarà possibile partecipare alla Caccia ai Tesori Arancioni per esplorare il borgo di Cison di Valmarino con tappe e indizi tutti a tema enogastronomico.



Dalle ore 11.30 alle 16.00 il Museo Temporaneo di Saperi e Memorie Rurali? propone dei laboratori creativi per bambini.



Alle ore 16.00 è previsto lo spettacolo di burattini “Nella pancia dell’orso polare” presso il portico delle Case Marian, ad accesso libero e gratuito.



Per ulteriori dettagli o prenotazioni, è possibile contattare il numero 335 7896949 oppure inviare una richiesta via email a turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it