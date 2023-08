Ferragosto da Domenico

Non sai cosa fare a ferragosto? Tranquilli ci pensiamo noi

Martedì 15 agosto, a pranzo, vi aspettiamo per gustare il seguente menù:

Flan d’estate con zucchine dell’orto su crema di malga

Bigoli fatti in casa con ragù d’anatra

Grigliata mista (pollo, costicina e salsiccia)

Coperto, acqua e caffè inclusi.

A partire dalle ore 18:00, vi aspettiamo in frasca per ballare e festeggiare con DJ JOE DANTONA e per gustare i nostri snack e piatti unici

Ricapitolando:

Quando? Martedì 15 agosto

A che ora? A partire dalle ore 12:30

Prezzo? 35 euro a persona

Dove? Ristorante da Domenico, via del Fante, n. 19, Lovadina di Spresiano (TV)

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni, puoi contattarci al

340 6955820 o via mail

info@ristorantedadomenico.it