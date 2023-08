Un Ferragosto tra palafitte in festa al Parco del Livelet

Quale maniera migliore di trascorrere il fine settimana di Ferragosto se non in un luogo suggestivo, intriso di storia ed immerso nella natura come il Parco del Livelet di Revine Lago. Un’occasione imperdibile per fare un viaggio nel tempo fino alla preistoria, tra palafitte, laboratori e giochi ambientati migliaia di anni fa.

La programmazione ferragostana del Parco Archeologico Didattico del Livelet è fitta di appuntamenti per tutta la famiglia, dal mattino fino a dopo il tramonto. Sabato 12 agosto, alle 16 e alle 18, gli esperti archeologi del Livelet accompagneranno i visitatori di palafitta in palafitta per scoprire la vita in riva ai Laghi della Vallata durante il Neolitico, l’Età del Rame e del Bronzo. Nel pomeriggio, alle 17, previsto il laboratorio “Gli abitanti delle palafitte” durante il quale sarà possibile dare vita ad un simpatico personaggio abbigliato come nella preistoria, e partecipare, alle 19, al “Gioco del Villaggio”, per sentirsi un vero palafitticolo. La serata continuerà poi con il picnic in riva al lago e le favole preistoriche sotto le stelle. Le attività di sabato sono su prenotazione.

Domenica 13 agosto il Parco del Livelet sarà aperto alle visite al villaggio palafitticolo dalle 10 alle 19. Dalle 14 fino alle 18 sarà organizzato un divertente laboratorio dal titolo “La spada dei Laghi”, durante il quale ciascun piccolo partecipante potrà realizzare un gioiello ispirato alle decorazioni presenti sulla spada di bronzo ritrovata sulle rive dei laghi 100 anni fa ma datata 3500 anni fa.

Il Livelet aprirà straordinariamente le porte al pubblico anche per la giornata di Ferragosto con “Palafitte in festa”. Dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare le palafitte accompagnati dagli archeologici del Livelet. Due invece i laboratori dedicati ad attività creative ambientate nel Neolitico: dalle 10 alle 13 con “Suoni del passato” si potrà creare uno strumento musicale in stile preistorico, e dalle 14 alle 18 con “Nei panni di un neolitico” si realizzerà un gioiello in pietra.



Durante tutto l’orario di apertura divertimento assicurato nel parco giochi vista lago, ma anche relax nei giardini ed escursioni nell’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici. Il Livelet è anche un ottimo punto di partenza per raggiungere la Panchina Gigante 181.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.



Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.