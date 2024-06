Festa degli amici di Leonardo

Domenica 9 Giugno, unisciti a noi per una giornata all'insegna dell'amicizia e della condivisione in una splendida cornice bucolica, valorizzata dalla proverbiale ospitalità del gruppo alpini di Tovena.

Dalle ore 9:30, ci sarà una piccola esposizione di macchine e modelli ispirati ai disegni di Leonardo Da Vinci.

La mostra si terrà alla sede degli Alpini di Passo San Boldo, Cison Di Valmarino (TV).

Dalle ore 12:30 ci sarà il "Pranzo Alpino", per confermare la partecipazione o per avere ulteriori informazioni si può chiamare:

Girolamo 3491440359



Ivano 3351779292