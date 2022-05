Festa delle Associazioni: domenica la prima edizione al via ad Altivole

Tredici associazioni attive nel mondo dello sport e del volontariato sono pronte a proporre dimostrazioni e presentazioni delle proprie attività al pubblico. È in programma domenica 22 maggio dalle 14 alle 19 la prima edizione della Festa delle Associazioni che si svolgerà negli spazi parrocchiali e comunali di San Vito tra la piazza, l’area festeggiamenti, la palestra e il campo sportivo. “Con questa festa diamo spazio alle associazioni, per promuovere le tante realtà dello sport e del volontariato che animano il nostro territorio con progetti e iniziative rivolti a tutte le fasce d’età”, le parole della Sindaca Chiara Busnardo. “Ogni realtà associativa si prende cura di qualcuno o di qualcosa rendendo migliore la vita di tutti, ecco perché vogliamo continuare a sostenere le nostre associazioni”.

IL PROGRAMMA

Ad inaugurare la manifestazione sarà la Banda Giuseppe Verdi di San Vito con le Majorettes che sarà presente in piazza con uno spazio espositivo. Sempre in piazza, i volontari di Protezione Civile, Avis e gli animatori dell’Oratorio Noi proporranno giochi e attività per l’intero pomeriggio. In particolare, alle 16.30 l’Avis San Vito darà il via ad una caccia al tesoro a tema per diffondere la cultura della donazione. Presenti in piazza, per presentare le proprie attività, anche gli Alpini e i volontari del gruppo Rel-Azioni in Comune, Associazione Solidarietà e Trevisani nel Mondo.

Al campo sportivo ci saranno partite di calcio ogni ora e giochi vari a cura dell’asd Altivolese Maser Calcio.



La manifestazione è organizzata dal Comune di Altivole con la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, i gruppi e le associazioni sportive del territorio.