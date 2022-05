Spresiano, in arrivo la prima "Festa delle associazioni del territorio"

A Spresiano sabato 21 maggio, si svolgerà la prima Festa delle associazioni del territorio: sportive, sociali, culturali e ricreative. Dopo due anni di pandemia, le associazioni tornano nelle piazze e Spresiano per un pomeriggio sarà il cuore delle attività sportive, culturali, sociali e ricreative.

L'evento

L'appuntamento è dalle 15 alle 19, tra le piazze Rigo, dei Giuseppini, piazzetta Trevisani nel mondo e in Via dei Giuseppini. Un momento importante per ritrovarsi, ma sopratutto per conoscere le associazioni che, nonostante questi due anni difficili, hanno sempre continuato a lavorare: una festa per il comune che vede coinvolta l’Amministrazione Comunale e tanti gruppi sportivi, ricreativi, artistici. Sarà presente anche una rappresentanza del coordinamento Associazione d’Arma. Momento istituzionale alle ore 17 con la presenza del sindaco Marco Della Pietra, i suoi assessori e consiglieri. Le associazioni presenteranno le loro attività: le sportive allestiranno dei campi di gioco, le culturali allieteranno il pubblico con concerti e prove di pittura. Un evento unico che metterà insieme giovani di tutte le età tesserati nelle vari società sportive, fino alla fascia di popolazione più anziana che gravita prevalentemente nelle associazioni del sociale. Sarà una vera festa per tutti.

I commenti

«L'obiettivo comune, è sempre quello di animare e far crescere la nostra comunità. Le associazioni sono la spina dorsale del comune ed è giusto rendere omaggio a tutti i gruppi con una festa dedicata a loro» le parole del sindaco Marco Della Pietra.

«Da questa giornata ci aspettiamo una vera ripartenza per tutte le associazioni - conclude il vicesindaco Fava - ma anche una piena consapevolezza che tutti insieme siamo più forti; come squadra questo è il nostro obiettivo, unire le associazioni perché si aiutino e collaborino insieme. Dopo due anni di chiusure e divisioni, la parola d’ordine da qui in avanti deve essere unione».