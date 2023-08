Festa dell'Assunta a Ceneda

Orario non disponibile

Quando Dal 10/08/2023 al 15/08/2023 Orario non disponibile

Ritorna la Festa dell'Assunta, un evento ricco di tradizione, cultura e gustose specialità enogastronomiche. Si terrà dal 10 al 15 agosto 2023, presso la Piazza Giovanni Paolo I, nel suggestivo quartiere di Ceneda a Vittorio Veneto. È organizzata da Ceneda Insieme, un'associazione che si impegna a promuovere l'identità culturale e le tradizioni della città. La Festa dell'Assunta rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella cultura locale, scoprire gusti autentici e godere di momenti di svago e divertimento. Il programma dell'evento prevede una serie di appuntamenti che spaziano dalla scoperta dei piaceri culinari alla musica dal vivo, offrendo intrattenimento per tutti i gusti.

Giovedì 10 agosto

Alle ore 18 aprirà lo stand enogastronomico, con specialità a base di gnocchi, per deliziare i palati dei partecipanti. Seguirà, alle ore 21, la tradizionale gara di briscola per mettere alla prova le abilità dei giocatori.

Venerdì 11 agosto

Anche in questa serata, a partire dalle ore 18, sarà possibile gustare le specialità enogastronomiche, ma questa volta saranno proposti piatti a base di pesce, come la frittura e il baccalà. Alle ore 21, il gruppo musicale "Comunque Lucio" omaggerà l'immortale Lucio Battisti, regalando ai presenti una serata all'insegna della buona musica.

Sabato 12 agosto

In questa serata la specialità sarà lo stinco. Alle ore 21 Davide Da Rin Pagnetto intratterrà il pubblico con note di liscio, per far ballare i molti appassionati di questo genere di musica.

Domenica 13 agosto:

In questa giornata verrà organizzato il Circuito dell'Assunta, la gara ciclistica giunta ormai alla sua 61° edizione. L'evento, organizzato dalla Cicloturistica Vittorio Veneto A.S.D. da coinvolge le migliori giovani promesse del ciclismo veneto. Durante l'evento, saranno disponibili gli stand gastronomici a partire dalle ore 12. La sera come specialità c’è la grigliata mista. Alle ore 21, gli appassionati di musica non potranno perdersi l'esibizione di Alberto Visentin, che proporrà un coinvolgente blues.

Lunedì 14 agosto:

Come di consueto alle ore 18 aprirà lo stand enogastronomico, offrendo specialità a base di galletto. La serata proseguirà alle ore 21 con l'esibizione del gruppo "Pitura Stail", che tributeranno i geniali Pitura Freska, con una performance musicale coinvolgente. Con loro c’è l’attesa partecipazione proprio della celebre voce del gruppo veneziano, Sir Oliver Skardy, che canterà i grandi successi come “Pin floi” e “Papa Nero”.

Martedì 15 agosto:

È il giorno finale della festa all'insegna del buon cibo e della compagnia. In questa speciale occasione verrà cucinato lo Spiedo Gigante!

L'ingresso a tutti gli eventi è libero.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 3773080213 o inviare una email a cenedainsieme@gmail.com.