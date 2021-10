Festa d'autunno in cantina - festa del novello, autunno in cantina con vino, caldarroste e tour!

? –? –?

INGRESSO GRATUITO

PARKING Fronte cantina

in via IV Novembre, 12

Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti!



Vi presenteremo la nostra nuova annata del primo vino dell’anno, il Novello 2021: un vino da uve rosse resistenti PIWI, sostenibili e biologiche, senza solfiti aggiunti e con 100% macerazione carbonica. Ti aspettiamo per degustarlo in questa speciale giornata d’autunno!



PROGRAMMA EVENTO

ore 09.00 – Apertura festa d’autunno

Ore 11.00 – 16.30 Visite guidate alla cantina sostenibile e illustrazione del progetto nuovo progetto Officina del vino

Ore 18.00 Esperienza PIWI nella nostra vinificazione guidati dall’enologo della cantina

Dalle ore 15.30 – Arrivo in cantina del

RADUNO di VESPE D’EPOCA

Dalle ore 16.00 Novello&Caldarroste

Ore 21.00 Chiusura festa d’autunno



PER TUTTA LA GIORNATA:

?? Presentazione degustazioni gratuite nuova annata Novello biologico senza solfiti aggiunti 2021

?? Punto vendita aperto con confezioni regalo e tante occasioni speciali

?? Musica e divertimento per grandi e piccini

L’ANGOLO DEI BIMBI

?? ORE 16.30 Riscopriamo i giochi di una volta – IL GIOCO DELLE SEDIE

?? ORE 18.00 LABORATORIO D’AUTUNNO: PREPARIAMOCI AD HALLOWEEN, trucco bimbi per halloween con sorpresa! ARRIVA CON IL TUO VESTITO DI HALLOWEEN, IL PIU’ BELLO RICEVERA’ UN BELLISSIMO REGALO!



WINE TASTING

Per tutta la giornata saranno disponibili degustazioni gratuite del nostro Novello, il primo vino dell’annata, biologico e senza solfiti aggiunti e da uve PIWI!

Altri vini: 2€ al calice

Malanotte DOCG e Metodo Classico: 4€ al calice

Spritz biologico: 2.50€



FOOD EXPERIENCE

Tagliere mini size di salumi e formaggi: 8€

Tagliere big size di salumi e formaggi: 12€

Castagnata dalle ore 17.00: 3€ al cartoccio



TOUR IN CANTINA

alle ore 11.00-16.30 ?? VISITE GUIDATE gratuite alla cantina e al progetto Officina del vino con lo staff – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA X CONTINGENTARE IL NUMERO DI PERSONE

Visita la nostra cantina e scopri tutti i segreti del mondo Bio! Tour alla scoperta della nostra struttura in ecoedilizia e sostenibilie, inserite al padiglione Italia della Biennale di Venezia.

alle ore 18.00?? ESPERIENZA PIWI IN VINIFICAZIONE con l’enologo – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA X CONTINGENTARE IL NUMERO DI PERSONE – Visita la nostra cantina di vinificazione accompagnato dagli enologi: vi faremo immergere nel mondo nuovo dei Piwi scoprendo nuovi profumi e nuovi aromi con degustazione direttamente in dalle vasche d’acciaio. Il mondo dei vitigni PIWI è tutto da scoprire!



INFO EVENTO



welcome@agricolapizzolato.com

