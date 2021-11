Festa per i 50 anni di Avis Villorba

Il 27 novembre alle ore 20 presso la bocciofila di Villorba si festeggeranno, secondo la normativa Covid, i primi 50 anni dell'Avis comunale di Villorba. Durante la serata saranno premiati i donatori benemeriti, gli ex presidenti e coloro che hanno dato il loro contributo in questo primo mezzo secolo di vita. L’associazione è infatti nata il 27 dicembre 1970 quando si sono riuniti i primi 89 soci ed allora si faceva la donazione di sangue diretta donatore-paziente. Ora si contano oltre mille soci sfiorando nel 2020 le 2000 donazioni. I presidenti che si sono succeduti alla guida dell’associazione sono stati: Rottin Erminio, Bellio Eros, Callegari Giovanni, Guidolin Achille, Rodighiero Michele, Polo Francesco, Trevisan Maurizio e attualmente in carica Domenico Rottari. Quest'ultimo ci tiene a ricordare tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e la loro dedizione a far crescere l’Avis di Villorba e la cultura solidale del dono tra i cittadini. Ancora oggi ci si riconosce nei valori fondanti presenti nello statuto dalla gratuità alla solidarietà. La peculiarità dell’associazione come quella dell’Avis e del volontariato organizzato è quella di promuovere la cultura della donazione e della solidarietà per rispondere al bisogno essenziale di garantire a tutti gli ammalati adeguate quantità di sangue ed emocomponenti in qualità e sicurezza creando anche coesione social nel territorio. Nel tempo il volontariato ha saputo superare tutte le difficoltà e gli ostacoli che si sono presentati. La serata sarà animata dal duo musicale FrancoFabrica e si concluderà con il taglio della torta commemorativa.