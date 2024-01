L'amministrazione del Comune di Villorba, in collaborazione con l'associazione Teatro che Pazzia ha organizzato una festa speciale. La dolce vecchietta sarà protagonista di una storia avvincente, con un numero di piccoli aiutanti chiamati carboncini che faranno concorrenza a Babbo Natale e la location sarà da fiaba: una bellissima casetta di marzapane.

Ci saranno giochi, baby dance, attività divertenti come “Realizza la tua calzetta” e sostenibili da creare con oltre 400 calzini raccolti grazie alla collaborazione con il Consiglio dei Ragazzi di Villorba. Non mancheranno esibizioni circensi che allieteranno l'atmosfera fino al momento tanto atteso della consegna della calzetta, che porterà con sé una bellissima sorpresa. Ma la festa della Befana non sarà solo divertimento, l'amministrazione di Villorba ha voluto sottolineare l'importanza della solidarietà. I volontari dell'Avis che saranno presenti per scaldare l'atmosfera, offriranno vin brulé.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (in caso di maltempo è consigliabile prenotare) telefonare ai numeri: 0422 6179820 - 0422 265696