Festa della birra inglese

In concomitanza con il Great British Beer Festival a Londra, uno degli eventi più grandi al mondo organizzato dal CAMRA (Campain for Real Ale) dedicato alle birre inglesi e sidri, l'Amadeus Birreria organizza un evento parallelo, ovvero cinque giorni dedicati a birre inglesi in pompa, alla spina e per caduta con anche buona musica a far da contorno.

Questi i birrifici in rotazione:

Abbeydale, Verdant, Acorn, Five Points, Redemption Brew, and more Sidri da Thistly Cross