FESTA DI CARNEVALE SOGNO2

Domenica 18 febbraio 2024

dalle 16.00 alle 18.00

sede Sogno Numero2

Treviso – Borgo Mestre 107



Festa di Carnevale in maschera per bambini!

con giochi musicali, sfilata delle mascherine, trucca bimbi, merenda…. per la gioia dei vostri bambini!

Dress code: TUTTI in maschera!

Età 4-10 anni

Contributo euro 5,00



Stelle filanti SI – Coriandoli NO



E’ necessaria la prenotazione

Iniziativa riservata ai soci



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



0422 348101 / 336 656997