Festa dei Amoi 2023

Quando Dal 30/06/2023 al 02/07/2023 Orario non disponibile

L'Associazione "La Grangia" di Stabiuzzo, ritorna con una nuova edizione della FESTA DEI AMOI

3 serate di musica, divertimento, buon cibo e buona compagnia!

Venerdì 30 giugno

PANIN LUDRO PROJECT #9

- Panini ludri e patate fritte

- 3 postazioni bar, birre e drink a volontà

- Radio Company con DJ Ale De Biasi e Leonardo Feltrin

- Gonfiabili per bambini gratis

Sabato 1 luglio

BISATA NIGHT

- Bisata con amoi, il piatto forte della serata! Solo su prenotazione ai numeri 3291582080 (Sonia), 3496744184 (Luigino)

- in alternativa panini con porchetta e patate fritte

- Dj set con la miglior musica italiana a cura di EROS DJ

- Birre e drink a volontà

- Gonfiabili per bambini gratis

Domenica 2 luglio

FRITTO MISTO MADE IN PIAVE

- Aperitivo a buffet

- Cena di gran fritto di pesce con insalata o polenta solo su prenotazione entro venerdì 30/06 ai numeri 3291582080 (Sonia), 3496744184 (Luigino)

- Musica live con il gruppo Made in Piave

- Gonfiabili per bambini gratis

- Birre e drink a volontà

Entrata gratuita per tutte le sere.

Vi aspettiamo numerosi!