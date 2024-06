Festa del Grapariol 2024

Anche quest’anno Zenson di Piave, provincia di Treviso, si appresta a celebrare il suo vitigno simbolo, il Grapariol.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno a partire dalle ore 19:00 si terrà la seconda edizione della “Festa del Grapariol” nella lussureggiante location di Villa Guarnieri, situata nel centro del paese.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dagli Alpini e nasce con l’intento di promuovere due vitigni autoctoni del territorio zensonese: il Grapariol e il Raboso Piave.

Vini la cui storia è profondamente legata al territorio, il primo perché grazie all’impegno di Simeone Albino Barbaran è stato trovata e recuperata la coltivazione, l’altro perché espressione del territorio del Piave, dove entrambi vengono coltivati da secoli e apprezzati per la loro capacità di produrre vini robusti e longevi.

Da non perdere sabato 22 giugno alle ore 19:45 l’imperdibile “Quattro chiacchiere sul Grapariol”: Lele Marcassa dialogherà con il produttore Simeone Albino Barbaran, il gastronomo Claudio Rorato e la sommelier Patrizia Loiola per ripercorre la storia e scoprire le caratteristiche di questa varietà autoctona.

Sarà la perfetta occasione per degustare questi vini nelle varie interpretazioni proposte dalle cantine che parteciperanno all’evento: Barbaran Vini Ritrovati, Terre Grosse, Sessantacampi e Le Rive.

Vedi qui sotto il programma:

? Venerdì 21.06:

ore 19:00 - Apertura cancelli e inaugurazione con la presenza delle autorità locali.

ore 20:00 - Cena a base di Paella (Solo su prenotazione presso i bar del paese o al n. tel. 329.9394524).

? Sabato 22.06:

ore 19:00 - Apertura cancelli e degustazione piatti tipici presso il nostro Punto Ristoro curato dagli Alpini Sezione di Zenson.

ore 19:30 - “Quattro ciàcoe sul Grapariol” - Storia e aneddoti sul Grapariol.

? Domenica 23.06:

ore 19:00 - Apertura cancelli e degustazione piatti tipici presso il nostro Punto Ristoro curato dagli Alpini Sezione di Zenson.



Ingresso gratuito.