Festa dell'uva 2020

La festa dell'uva



Venerdì 18 Settembre 2020



Quest'anno la consueta ed annuale festa dell'uva organizzata dal Ristorante da Domenico (via del fante 19, Lovadina di Spresiano ) vedrà una sorpresa, grazie alla collaborazione con la Tenuta San Giorgio (via Piave 11, Maserada sul Piave).



Si svolgerà quindi in 2 orari diversi nelle rispettive location.



Alle ore 17.45 l'appuntamento è alla Tenuta San Giorgio. Ci sarà infatti una visita guidata esclusiva con assaggio dei mosti. Si potranno osservare i primi passaggi della produzione del vino all'interno del tour aziendale. 👨‍🌾 Così facendo si potrà apprezzare ancora meglio il prodotto finito, che sarà acquistabile nel punto vendita della tenuta stessa.



⚠️ Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone per la visita guidata in cantina.



La cena invece (dalle ore 20 circa) si svolgerà al Ristorante da Domenico, nel cuore della marca trevigiana, in una location ricca di fascino e di storia. Il tutto attorniato dal verde della natura, nel grande parco che dona a chi lo visita un toccasana di benessere.



Una serata semplice ma speciale, da dedicare agli affezionati clienti del locale, e nello stesso tempo un biglietto da visita di qualità per i neofiti.



Il menù della cena sarà dedicato all'uva appunto, con pietanze culinarie a tema, accompagnate per l'occasione dai pregiati vini targati Tenuta San Giorgio.



La prenotazione, viste anche le attuali normative vigenti a riguardo di igiene e sicurezza, è obbligatoria. 📞 340.6955820.



Per apprezzare ancora maggiormente la location, consigliamo di visitare la pagina facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Ristorantedadomenico



Il sito internet, invece, è il seguente >>> https://www.ristorantedadomenico.it