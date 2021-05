Festa della Mamma alla Colonia Agricola

Il Ristorantino di Colonia Agricola è finalmente riaperto, e ha richiamato subito molte persone impazienti di ritrovare i suoi sapori “a Km 0” e la sua esclusiva atmosfera a pochi passi dalle coltivazioni biologiche. E per domenica 9 maggio propone un intenso programma per festeggiare tutte le mamme nel suo ampio giardino, tra fiori, sorrisi e sapori.

Alle 10 Valentina Marchese parcheggerà la sua Ape car blu de “I fiori che verranno” nel cortile del verde complesso di Vascon, per iniziare un laboratorio per bambini intitolato “Un bouquet per la mamma”: li condurrà nel magico mondo floreale per realizzare un esclusivo mazzo di fiori personalizzato da regalare alla mamma (Costo euro 8; max 20 partecipanti). Alle 11, grandi e piccini saranno invitati a “La ginnastica del sorriso” sul prato: una sessione di Yoga della risata con Donatella Marchetto, per fare un pieno di energia e di ottimismo adatto a tutte le età. (Max 30 partecipanti – necessario un telo o un materassino).

Alle 12, “A pranzo con la mamma” per gustare il nuovo menu con le verdure primaverili degli orti, la creatività della cucina, le golosità della pasticceria e tante novità. Tra i grandi protagonisti, gli asparagi biologici prodotti negli orti della Colonia Agricola, che si potranno anche acquistare assieme alle tante verdi delizie primaverili nella Bottega del Biologico, straordinariamente aperta di domenica dalle 9 alle 13. In osservanza alle norme anticontagio, tutte le attività si svolgeranno all’aperto e la prenotazione è obbligatoria: tel. 0422 350415 – 346 4184053.