Festa della Donna: spettacolo “Contro la corrente” con Le Uncinettine

Canzoni, ballo e parole per raccontare tredici donne straordinarie che hanno precorso i tempi facendo la storia. La compagnia Almavoz porterà in scena lo spettacolo “Contro la corrente” sabato 11 marzo alle 20.30 all’Auditorium Comunale Pier Miranda Ferraro (via Roma, 21, Altivole). Così il Comune di Altivole, in collaborazione con lo Spazio Donna, rende omaggio al mondo femminile in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Donna. Lo spettacolo, con testi, musiche e arrangiamenti di Mario Bonato e Alessandro Russo, le voci di Nicoletta Amati, Lino Crespan, Elena Murarotto e Renzo Stocco, sarà animato dalle danze della ballerina Emilia Georgiana Pascal (direttore di scena Ennio Sartorato). L’ingresso è libero, grazie alle Uncinettine di Altivole, che hanno scelto di devolvere una parte dei proventi ricavati dalla vendita delle loro creazioni per continuare a promuovere la cultura delle pari opportunità, in questa occasione tramite uno spettacolo teatrale il cui filo conduttore sono le donne che nella storia hanno varcato mondi prima considerati una prerogativa degli uomini. Donne come la pittrice Artemisia Gentileschi, l'imprenditrice Luisa Spagnoli, l'aviatrice Amelia Earhart, la stilista Coco Chanel, le fumettiste Angela e Luciana Giussani, la pilota automobilistica Maria Teresa de Filippis. “Ad Altivole vogliamo supportare le donne tutto l’anno verso una piena realizzazione di sé nel lavoro, nella vita privata, nella comunità”, sottolinea la Sindaca Chiara Busnardo. “Nello Spazio Donna un’operatrice accoglie le altivolesi, aiutandole nella ricerca del lavoro, formazione professionale e imprenditorialità e informando sulle possibilità di socializzazione, oltre a orientarle in casi discriminazione, indirizzandole, nei casi di violenza, al centro antiviolenza”. (Per info: tel. 0423/918318; e-mail: spazio.donna@comune.altivole.tv.it). Inoltre, ogni secondo martedì del mese le Uncinettine danno appuntamento dalle 14 alle 16 a chi vuole unirsi al gruppo, lavorando ai ferri e all’uncinetto per realizzare originali creazioni il cui ricavato viene utilizzato per aiutare le donne e famiglie in difficoltà.