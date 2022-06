33^ Festa d'Estate a Vascon

Due anni di pandemia non sono riusciti a fermare il Gruppo 86 di Vascon, tanto che la tradizionale Festa d'Estate tornerà dal 24 al 26 giugno con la sua 33^ edizione che era stata annullata nel 2020 a causa della pandemia. In programma tre serate di musica live e festa ad ingresso libero.

PROGRAMMA

VENERDI 24

- PAOLO BENVEGNU'

Paolo Benvegnù è un chitarrista e cantautore italiano. Anche Mina ha reinterpretato una sua canzone “Io e Te”; i suoi brani sono stati cantati anche da Irene Grandi (È solo un sogno), Giusy Ferreri, Marina Rei (Il mare verticale). E' stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-EMI. A Vascon sarà presente con la nuova formazione:

-Luca Roccia Baldini basso, pianoforte, voce

-Gabriele Berioli chitarra

-Saverio Zacchei trombone

-Daniele Berioli batteria

- EL ANGEL ROJO (in apertura)

SABATO 25

- ThE SALVO NIGHT - Serata concerto in memoria di Orazio De Salvo con tanti amici musicisti sul palco.

Orazio De Salvo è stato uno dei musicisti trevigiani più popolari e richiesti dalla fine degli anni '60 in poi. Di forte personalità e dal carattere esuberante, Orazio si divertiva e faceva divertire, era veramente uno che sapeva “cogliere l'attimo” e vivere intensamente. Autodidatta, ha vissuto e praticato tutti i generi musicali più popolari, dai suoi esordi con il beat, il rock passando per il prog, il blues fino al latino-americano. Il suo modo di suonare la batteria, istintivo e potente, ha contribuito a creare il sound ritmico di gruppi come Le Impressioni, i Barracuda, Tolo Marton Band, The Salvo Blues Band, Bella Blues Band e la house band del Nilo Blu. De Salvo è stato la scansione del tempo di Tolo Marton, di Guido Toffoletti che gli ha consentito di dividere il palco con personaggi come Alexis Korner e Jorma Kaukonen, di Willy Mazzer e Adriano Vettore.

Sul palco, a rappresentare tutti i musicisti che hanno suonato con Orazio: Claudio Baston, Francesco Boldini, Paolo Borin, Paolo Callegaro, Bepi De Bortoli, Valentina Lovisa, Massimo Fantinelli, Leonida Ghedin, Gigi Golfetto, Memo Grespan, Tolo Marton, Francesco Mazilli, Willy Mazzer, Alberto Negroni, Paolo Podda, Dario Sgobaro, Loris Veronesi, Raffaele Versace, Ciccio Viola, Carlo Zardini.

DOMENICA 26

- SYMPONIC QUEEN con l'Orchestra Filarmonia Veneta (evento in anteprima nazionale)

Una prima assoluta di medley tratti dalle melodie più famose dei Queen reinterpretate dalla voce di Laura Ivan. Un prologo strumentale introduttivo creerà ad ogni brano un magico collante classico -- rock con arrangiamenti originali per orchestra sinfonica. In anteprima sarà presentato "Time Waits For No One" il brano inedito del leggendario Freddie Mercury.

Stand gastronomico, birreria ed enoteca saranno attivi dalle 19.00 - Concerti live dalle 21.00

Organizza il Gruppo Ricreativo Culturale 86 di Vascon

Info sul sito www.gr86.it