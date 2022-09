Festa di fine istà: balliamo insieme alle Case Piavone

Domenica 25 settembre dalle ore 15:00 il Museo Etnografico ‘Case Piavone’ ospiterà la "Festa di Fine Istà".



I protagonisti saranno gli amici di ‘Porte 'Perte’, collettivo musicale nato nel 2013, composto da un grande range di musicisti con i più vari strumenti che si riuniranno tutti insieme per il ballo popolare!

Il repertorio è vasto e spazia per tutta l’Europa, con danze di gruppo e di coppia.



Venite a festeggiare con noi la fine dell'estate!

L'evento è aperto a tutti, non è necessaria la prenotazione e ci sarà la possibilità di fare picnic.



Inoltre, ci saranno attività e giochi per i più piccoli e il ritorno della Associazione ‘Giardino delle Arti’ con laboratori ed esposizioni.



Il meteo per domenica cambia di ora in ora, ma nel pomeriggio sicuramente non pioverà! Ballare alle ‘Case Piavone’ è sempre stata un’esperienza unica, ecco perché in caso di maltempo il tutto verrà rinviato a domenica 2 ottobre con gli stessi orari.



Vi aspettiamo!





Evento della 33^ Rassegna del Folclore | Incontriamoci al Museo Case Piavone