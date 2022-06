Osteria Da Nea, festa di inizio estate in collaborazione con il Dump

Tornano i martedì dalla Nea ma con un format completamente rinnovato grazie alla collaborazione con il Dump di Treviso. La prima serata martedì 21 giugno, dalle 18.30 alle 23.30, ovviamente nella splendida cornice della celebre osteria lungo il Sile.

Ci saranno i drink preparati dallo staff del Dump e tante proposte per mangiare grazie ai selezionatissimi food truck in riva al fiume per festeggiare l'estate fino a tarda sera. Selezione musicale a cura di Dan Delgado e Alex Romano. Dopo la pausa legata alle restrizioni per la pandemia, i martedì dalla Nea sono finalmente pronti a tornare. Un esperimento che, nel 2019, aveva riscosso un ottimo successo con centinaia di presenze. Prenotazioni consigliate al numero 3406429617.