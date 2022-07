Festa della Madonna del Carmine 2022

I Padri Carmelitani di Treviso celebrano domenica 17 luglio la festa della Madonna del Carmine con la S. Messa alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Giovanni della Croce. Seguirà la Processione per il centro storico e un piccolo rinfresco nel cortile del convento. Tutta la cittadinanza è invitata. Grande festa questo fine settimana per i Padri Carmelitani Scalzi di Treviso e per tutti i fedeli che frequentano le numerose iniziative proposte nel Convento in Viale Oberdan (dopo Porta SS. Quaranta). Il 16 luglio si celebra infatti una delle feste mariane più sentite dal popolo cristiano: la festa della “Madonna del Carmine” patrona dell’ordine e protettrice di tutti coloro che si affidano a lei per convertirsi e chiedere la salvezza eterna.

Il programma prevede un triduo di preparazione i giorni 13-14-15 luglio con la recita del Santo Rosario alle 17.30 e a seguire, alle ore 18.00, la celebrazione della Santa Messa. Inoltre, venerdì sera alle ore 20.45 i ragazzi del Gruppo Giovani animeranno l’Adorazione Eucaristica. Sabato 16 luglio, ricorrenza liturgica della Madonna del Carmine, le sante messe saranno celebrate alle 7.30, 8.15, 9.00 e 18.00.

Infine, domenica 17 luglio sarà una giornata di festa, la Santa Messa sarà infatti celebrata alle ore 8.00, 9.30, 11.00, mentre alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa solenne a cui seguirà una processione lungo le vie del centro storico con la statua della Madonna che tiene tra le mani lo Scapolare, dono all’Ordine Carmelitano e ai fedeli come segno di protezione. La processione sarà accompagnata dalla recita del Santo Rosario e dai canti e passerà per porta Calvi, piazza Duomo, Borgo Cavour, per poi tornare nel cortile del convento e vivere un momento conviviale con un piccolo rinfresco a cui sono invitati tutti i presenti.