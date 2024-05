Festa della mamma al Centro commerciale Panorama con Madamadorè

Al Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba (Treviso) ci si sente famiglia e sabato 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, tutta la giornata sarà dedicata alle mamme e ai loro bambini. Sarà ospite l’associazione trevigiana Madamadorè, che favorisce la relazione tra mamme, papà e famiglie ed è impegnata nel progetto “Piccole note in pediatria” all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove promuove occasioni di incontro con genitori e bambini ricoverati.

Madamadorè nella galleria dello shopping center allestirà per tutta la giornata (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) un’area gioco per tutti i bambini e le bambine, dove poter provare, guidati dai volontari dell’associazione, gli strumenti musicali che vengono utilizzati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello. Inoltre, ci sarà uno spazio dove i bambini potranno preparare dei bigliettini di auguri dedicati alle loro mamme, da consegnare il giorno successivo per la Festa della Mamma.

Non solo, nella mattinata sarà presente un’educatrice che, attraverso un divertente quiz, guiderà le future mamme e i futuri papà alla scoperta degli argomenti meno noti riguardanti la perinatalità, la nascita e il periodo del post-parto.

Per tutta la durata delle attività saranno presenti alcuni volontari che illustreranno le attività dell’associazione e le opportunità per mamme, papà, bambini e famiglie.



L’iniziativa rientra nell’ormai consolidata progettualità del Centro Commerciale Panorama di Villorba, attivo nel creare e coltivare relazioni e sinergie con le realtà del territorio appartenenti al mondo del terzo settore, dello sport, dell’educazione, della cultura.



Info: sul sito https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/