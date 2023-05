Un’originale Festa della mamma al Parco del Livelet

Son tutte belle le mamme del mondo… anche quelle preistoriche! Domenica 14 maggio anche il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago, per la giornata a loro dedicata, omaggia le mamme di ogni tempo con due laboratori ispirati proprio alla figura materna. E per festeggiare al meglio questa ricorrenza in compagnia di tutta la famiglia, il Livelet offre ampi spazi all’aria aperta, con postazioni barbecue e tavoli da picnic, parco giochi e tanti sentieri naturalistici lungo i Laghi della Vallata.

Due dunque i laboratori in programma domenica 14 maggio, tutti dedicati alle mamme, di ieri e di oggi: “Le mamme della preistoria”, dalle 10 alle 13, e “Un gioiello per la mamma”, dalle 14 alle 17. Durante il laboratorio del mattino i partecipanti realizzeranno una piccola Venere in argilla ispirata a quelle ritrovate nei siti preistorici di tutta Europa, mentre in quello del pomeriggio verranno creati dei gioielli in pietra, perfetti da regalare alla mamma. Il Livelet sarà aperto dalla 10 alle 18 e per tutta la durata della giornata saranno attive le visite guidate alle palafitte, in partenza ogni ora.

Anche per la giornata di domenica continuano poi gli appuntamenti di iMPRONTA, l’iniziativa promossa dal Comitato Pro Loco Unpli Treviso con l’obiettivo di promuovere la cultura e la storia della vallata tra Revine Lago e Miane, attraverso una serie di appuntamenti che coniugano cultura, enogastronomia e storia locale. Due le escursioni guidate in programma per il 14 maggio: “Entrando nell’oratorio di San Francesco da Paola a Revine Lago”, dalle 10 alle 12, e “Due passi tra arti e mestieri: la Via dei Murales a Colmaggiore di Tarzo”, dalle 15 alle 17.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per prenotare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.