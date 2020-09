E' iniziata la Festa Mariana di Roncade

Al via la Festa Mariana di Roncade, che prende il posto, almeno per quest'anno, alla tradizionale sagra paesana. Infatti, da venerdì 4 a domenica 13 settembre, presso i locali parrocchiali della parrocchia Tutti i Santi, si terrà la Festa in onore della B.V. Maria.

Il calendario degli appuntamenti, seppur ridotto a causa del covid, è ben strutturato ed ovviamente non mancherà lo stand gastronomico, nuovo e soprattutto a norma delle attuali direttive. (Le direttive devono essere rispettate anche da chi vi prenderà parte, usando tutto quanto è previsto!). È indispensabile prenotare al numero 351.7707448