79^ Festa dei marroni di Combai - Passeggiate, laboratori per bambini, simposio di scultura e il pianista fuori posto

Secondo weekend per la Festa dei Marroni IGP di Combai. Il programma riserva piacevoli sorprese, tutte improntate alle attività all’aria aperta. Si inizia venerdì 13 ottobre alle ore 11:00 con l’apertura della 24^ edizione del Simposio di Scultura che vedrà impegnati per tre giorni gli artisti del legno intorno a un ceppo di castagno. Per gli appassionati sarà l’occasione per assistere alla nascita di un’opera scultorea. Sabato e domenica, come vuole la tradizione l’antico borgo sarà inoltre animato dalla Fantastica Via e dalle proposte dell’artigianato artistico.



Sarà possibile visitare le mostre che raccolgono la memoria storica di Combai - esposizione delle cartoline “SALUTI DA COMBAI” e di foto d’epoca “QUANDO I TURISTI SI CHIAMAVANO VILLEGGIANTI” - e la collettiva di pittura “COMBAI – ISPIRA” in cui sono esposte opere pittoriche di Giovanni Barbisan, Giovanni Bisson, Luigi Cillo, Eugenio Da Venezia, Bruno Donadel, Hiroko Arai, Vittorio Marchi, Giuseppe Marcon, Bepi Modolo e Marco Tagliaro. Ogni domenica, dalle 13:30 alle 20:00, sarà attivo il servizio gratuito bus navetta da Miane.