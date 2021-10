Festa dei marroni di Combai 2021 - BoscAr-t. e altre attività all'aria aperta

Ore 9.00 Passeggiando in compagnia di Giovanni Carraro lungo il Sentiero del Verdiso (8 km). Solo su prenotazione on line –> POSTI ESAURITI

Ore 9.30 e 11.30 Passeggiata gratuita tra i castagneti di Combai. Partenza dall’ info point in Piazza Brunelli. Posti limitati. Solo su prenotazione on line –> Clicca qui.



Ore 10.00 Apertura della Fantastica Via e BoscAR-T

Ore 12.00/14.00 I piatti di oggi PASTICCIO AI MARRONI E SPEZZATINO AI MARRONI E POLENTA Solo su prenotazione.

Ore 12.00 PIC NIC al parco di Comby. A cura di Agricombai. Assapora il nostro cestino pic nic con prodotti a base di marroni. Per prenotare visita il sito https://www.marronedicombai.it/festa-dei-marroni/



Dalle 14.00 alle 20.00 Apertura stand di degustazione di marroni in Piazza Brunelli. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.