Festa dei 20 anni del Micronido Peter Pan

Ci siamo! E' giunto il momento di ritrovarci tutti insieme! Con enorme piacere siamo lieti di invitare tutta la comunità, chi ci conosce da poco, chi da tanto e chi vuole sapere più di noi alla festa dei nostri 20 anni! Una festa fatta dalle famiglie per le famiglie; una festa fatta da noi per voi. Una festa per fare un piccolo viaggio nel tempo e per dare uno sguardo al futuro. Un futuro fatto di relazione, natura, sorrisi, crescita.

Siete tutti invitati per festeggiare con noi!

DOMENICA 23 LUGLIO c/o la Proloco di Camalò

Dalle 17:00 giochi e laboratori per grandi e piccini con festeggiamenti

ore 18:00 brindisi con sorpresa

ore 19:00 cena collettiva

Ecco il link per iscriversi alla cena https://forms.gle/aY62zfaFGXx7eiYk6

PASSATE PAROLA! PIU' SIAMO MEGLIO E'!

Per informazioni e per farci sapere se ci sarai:

omnia.segreteria@gmail.com oppure WA 3479301257