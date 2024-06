Festa della Musica - Omaggio a Gastone Limarilli

A Montebelluna la Festa della Musica sarà un grande evento per l’anteprima di Gioie Musicali. Il festival musicale internazionale giovanile inaugura la sua ventesima edizione domenica 23 giugno alle ore 21.00 presso il giardino di Villa Correr Pisani di Biadene a Montebelluna (TV) con concerto lirico sinfonico dedicato alla memoria di Gastone Limarilli, un doveroso e reiterato omaggio al tenore montebellunese che fu protagonista sui principali palcoscenici italiani e internazionali con la sua voce sicura e squillante. Sul palco le preziose voci di So Ry Kim, soprano, e Massimo Frigato, tenore, vincitori del Concorso Toti Dal Monte di Treviso 51° edizione con due orchestre ad accompagnarli: LaRé-Orchestra Giovanile La Réjouissance e Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta riunite sotto la bacchetta e il progetto artistico di Elisabetta Maschio.

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montebelluna ha incaricato l’Associazione Musikdrama APS di organizzare il 23 giugno l’appuntamento che si celebra in simultanea in tutta Europa per sottolineare valori e bellezza della musica dal vivo. E anche questa volta Musikdrama APS, di cui Maschio è direttrice artistica, ha realizzato uno dei suoi tanti progetti di ampio respiro e innovativa compartecipazione coinvolgendo la famiglia di Gastone Limarilli nella realizzazione dell’appuntamento, e continuando contemporaneamente la collaborazione con l’Orchestra Filarmonia Veneta per far suonare fianco a fianco i giovani musicisti LaRé (il più longevo e importante progetto Musikdrama, attivo dal 2002) e i componenti dell’Orchestra Giovanile recentemente formatasi in seno alla storica compagine veneta. Con due promettenti ed applauditi cantanti lirici emergenti sul palcoscenico e un articolato programma che alternerà sinfonie e ouverture operistiche ad arie e duetti di Bizet, Cilea, Donizetti, Puccini, Verdi, la serata si preannuncia una vera festa della grande musica.

Gioie Musicali: un impegno continuo per la cultura musicale

La Festa della Musica, come oramai da tradizione, sarà anche il prologo di Gioie Musicali, Festival Musicale Internazionale Giovanile che si svolgerà ad Asolo in luglio con altri otto eventi tutti dedicati ai giovani musicisti e concepiti per promuovere una formazione musicale inclusiva e senza pregiudizi di genere. Un'occasione unica per suscitare idee, formare nuove generazioni di musicisti, e coltivare una comunità musicale ricca e diversificata. «Il festival Gioie Musicali è un'occasione di incontri sempre nuovi e attesi, dedicati ai giovani musicisti al fine di suscitare idee per formare, per cambiare, per crescere, per ritornare» spiega Elisabetta Maschio, direttrice artistica del festival. «La musica è anche forse una scusa per creare un ambiente e uno stile, sicuramente una comunità musicale. Vogliamo ancora che la musica rimanga sempre con noi a farci sentire ciò che mille parole non possono esprimere».

Gioie musicali è sostenuto dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto, da Reteventi, dal Comune di Montebelluna, dal Comune di Asolo, dalla Associazione Asolo Musica Veneto Musica, Sistema, Esta, Festa della Musica, Unicef, Montegrappa riserva della Biosfera Mab Unesco. Pensato anche con: LaRé , Asolo Musica, Fondazione centro studi Malipiero, Conservatorio statale di musica “F. Venezze” di Rovigo. Grazie a: Il Gufo, Bacchin e associati, Cadore, CNA, Emmeci, Assicurazioni Generali Montebelluna; Banca Generali, De Longhi, Dozzo, Eurogroup, G&G srl, Banca della Marca, Scandiuzzi, infotre srl, P e B production srl, Valter Zanesco.GTOG SRLS, Vini Graziani.

INFORMAZIONI

domenica 23 giugno ore 21.00

Parco di Villa Correr- Pisani, Montebelluna (TV) (in caso di maltempo al Palamazzalovo)

FESTA DELLA MUSICA - anteprima GIOIE MUSICALI

Concerto lirico-sinfonico

in collaborazione con il Concorso internazionale per cantanti lirici “Toti dal Monte” 51° edizione

Orchestra Giovanile LaRé e Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta

So Ry Kim, soprano

Massimo Frigato, tenore

Elisabetta Maschio, direttore

Biglietti: €10 intero; €5 studenti; gratis per minori accompagnati da due adulti.

In vendita in loco 30’ prima dell’inizio.

PROFILI



L’ORCHESTRA LARÉ E L’ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONIA VENETA condividono da un anno il palcoscenico in molteplici occasioni. Il progetto di due orchestre giovanili riunite celebra il significato più profondo della Festa della Musica: favorire gli incontri tra le realtà musicali e tra queste e il pubblico. Nella certezza che questo incontro tra una orchestra giovanile nata nel 2002 (LaRé) e il nuovo progetto di compagine giovanile di una storica orchestra (Filarmonia Veneta) promuova la meraviglia della musica e stimoli anche le idee e le energie di tanti giovani musicisti rompendo le barriere tra le comunità del territorio.



SO RY KIM coreana del sud, voce di soprano lirico espressiva e duttile si laurea al Conservatorio G. Verdi di Milano e attualmente studia con Alessandro Amoretti. È stata riconosciuta per il suo talento vincendo concorsi come il “Salvatore Licitra” e il “Pietro Cappuccilli”. Risulta finalista nel 2024 al concorso Toti dal Monte 51° edizione per il ruolo di Pamina. Nella sua carriera internazionale, ha affrontato ruoli come Violetta in "La Traviata," Gilda in "Rigoletto," Sophie in "Der Rosenkavalier", Pamina in "Die Zauberflöte," Adina in "L'elisir d'amore," e Susanna ne "Le nozze di Figaro."



MASSIMO FRIGATO nato nel 1995, a 5 anni inizia lo studio della musica con il pianoforte proseguendo poi con il fagotto. Si laurea in canto lirico sotto la guida della maestra Gloria Scalchi al conservatorio N. Paganini di Genova. L’ultimo anno del percorso accademico lo passa a Stoccarda nella scuola d’opera del HMDK studiando con la K.S. Diana Haller. Durante il suo percorso di studi prende parte a numerose masterclass tenute da Maestri quali A. Corbelli, B. Frittoli, V. Terranova,L. Magiera, S. Mingardo, ecc. Nel 2023 segue l’accademia R. Celletti di Martina Franca. È vincitore del concorso lirico Tullio Serafin 2022 e finalista As.Li.Co 2023. Negli ultimi due anni è nei cartelloni del Festival della Valle D’Itria, del Teatro del Giglio di Lucca, del Teatro Goldoni di Livorno e dell’Olimpico di Vicenza

ELISABETTA MASCHIO diplomata in pianoforte sotto la guida di Riccardo Risaliti è stata maestro sostituto con Laurence Foster a Parigi e in vari Teatri in Italia e all' estero. Ha studiato direzione d'orchestra prima con Edoardo Muller e poi con Gustav Kuhn, di cui è assistente dal 1989 al 1992. Ha debuttato sul podio nel 1991 e ha poi diretto repertorio operistico e sinfonico in teatri italiani e internazionali ed ha accompagnato anche spettacoli di balletto con étoiles internazionali. Nel 2002 ha fondato LaRé - Orchestra Giovanile la Réjouissance e nel 2005 ha ideato il Festival Internazionale Gioie Musicali di cui è direttore artistico. Nel 2021 è nominata presidente della Fondazione Teatro di Montebelluna. È docente di esercitazioni orchestrali al Conservatorio F. Venezze di Rovigo.

INFORMAZIONI

GIOIE MUSICALI - XX EDIZIONE. FESTIVAL MUSICALE INTERNAZIONALE GIOVANILE

Asolo (TV)

Organizzazione: Associazione Musicale Musikdrama APS

Gli eventi sono ad accesso libero fino a esaurimento posti disponibili ad eccezione degli eventi del 21 giugno e del 6 e 7 luglio

Per informazioni e approfondimenti: https:// musikdrama.it/