Festa della Musica: a Villa Correr Pisani il "Circle Concert"

Sarà un grande concerto partecipato, quello che a Montebelluna celebrerà la Festa della Musica del 21 giugno, organizzata dal Comune di Montebelluna e Musikdrama APS. L’appuntamento è alle ore 20 nel giardino di Villa Correr Pisani (Museo MEVE): LaRé – Orchestra Giovanile La Réjouissance diretta da Petar Matosevich metterà a frutto tre intense giornate di laboratorio (dal 19 al 21 giugno al Teatro Binotto di Villa Correr Pisani) condotto da Stefano Baroni, una delle massime autorità della “Circular Music” in Italia e in Europa, per bissare la straordinaria esperienza dello scorso anno del Circle Concert che sollecita il pubblico a trasformarsi da spettatore a protagonista.

L’appuntamento, che rappresenta tradizionalmente anche il prologo al Festival Gioie Musicali che si svolgerà ad Asolo in luglio, è ad ingresso libero. In caso di maltempo, tutto spostato al PalaMazzalovo, sempre alle 20.