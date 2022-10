FESTA DEL NOVELLO: Autunno in Cantina

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

INGRESSO GRATUITO

PARKING Campo Fronte Cantina

in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti!

DOMENICA 30 OTTOBRE la nostra Cantina si tingerà dei colori dell’autunno per presentarvi la nuova annata del nostro NOVELLO IGT VENETO PIWI 2022: un vino da uve rosse resistenti PIWI, sostenibili e biologiche, con 100% macerazione carbonica e senza solfiti aggiunti.

Un vino della tradizione che si veste di innovazione!

Durante l’evento, nella nostra Piazzetta fronte Cantina prenderà vita il “Mercatino del Riuso”: abili artigiani capaci di donare nuova anima ad oggetti classici di un tempo esporranno le proprie creazioni. Un vero e proprio inno al riciclo e al riuso creativo, un incentivo a non gettare gli oggetti di un tempo ma a riutilizzarli reinventandoli. Un’intera giornata all’insegna del divertimento e del riuso dove potrete assaporare il primo vino dell’annata 2022 tra visite guidate alla Cantina, lezioni guidate sui vini PIWI e tantissime altre attività.

ESPOSITORI del “Mercatino del Riuso”:

Mosca Clothing: Silvia e Alessandro

Zia Nina Flowerfarm: Giulia

Ricrearti: Debora

My Zizi Jewels: Michela

Pittore di Insegne: Carlo

PROGRAMMA EVENTO

Ore 10.30 – Apertura festa d’autunno

Ore 11.00 – Arrivo Vespe d’epoca con Vespa Club Montebelluna

Ore 11.00 - Apertura Officina del Vino dove i nostri vini bio&vegan saranno accompagnati da taglieri della tradizione – pagamento a consumazione

Ore 11.30 | 14.30 | 17.30 – Visita guidata gratuita alla Cantina e illustrazione del nuovo progetto Officina del vino

Dalle ore 16.00 Novello&Caldarroste presso Officina del Vino | fino ad esaurimento

Ore 16.00 | 18.00 – Masterclass guidata sui vini Piwi SOLO su prenotazione | max 14 persone

Ore 20.00 Chiusura Festa d’Autunno e Officina del Vino

PER TUTTA LA GIORNATA:

“Mercatino del Riuso” Piazzetta Cantina

Esposizione di bici d’epoca

Degustazioni presso la Cantina della nuova annata Novello 2022

Punto vendita aperto con confezioni regalo

Possibilità di prenotare il proprio aperitivo presso la nostra Officina del Vino

Angolo bimbi

L’ANGOLO DEI BIMBI

Per i più piccoli abbiamo pensato ad uno spazio tutto loro. Con la presenza della maestra Sara riscopriremo i giochi di un tempo e organizzeremo dei laboratori per tutti i bimbi.

WINE TASTING

Per tutta la giornata saranno disponibili degustazioni del nostro Novello 2022 presso la Cantina – due consumazioni a persona con un contributo di 3.00 €

Ore 16.00 | 18.00 – MASTERCLASS PIWI: Una lezione guidata dalla nostra Sabrina Rodelli, sommelier FISAR ed export manager, per farvi immergere nel nuovo mondo dei vini PIWI. Il costo per la partecipazione alla masterclass è 10.00 € - max 14 persone

Potete assaggiare tutti i nostri vini riservando un tavolo presso la nostra Officina del Vino e godervi il vostro Aperitivo – pagamento a consumazione

FOOD EXPERIENCE

Potete riservare il vostro tavolo presso l’Officina del Vino dalle ore 11.00 alle ore 19.00, i nostri vini certificati bio saranno accompagnati da taglieri di salumi di nostra produzione e formaggi locali – pagamento a consumazione | per prenotazioni: +39 0422928166 oppure +39 0422 1847211

Novello&Caldarroste presso Officina del Vino | fino ad esaurimento dalle ore 16.00: 3.00 € al cartoccio

TOUR IN CANTINA

VISITE GUIDATE GRATUITE alla cantina e al progetto Officina del vino con lo staff – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA X CONTINGENTARE IL NUMERO DI PERSONE

ORARI TOUR: 11.30 | 14.30 | 17.30 Visita la nostra cantina e scopri tutti i segreti del mondo Bio! Tour alla scoperta della nostra struttura sostenibile, decretata tra le 30 Cantine più Belle d'Italia

INFO EVENTO

L’evento si svolgerà all’aperto ma, in caso di maltempo, gli ingressi saranno contingentati



