Festa dell'orto e del baco da seta

Questo mese vi proponiamo uno speciale Incontro dal Produttore, ricco di approfondimenti all'aria aperta!

Domenica 21 maggio dalle ore 10.30 presso l'azienda agricola biologica Paia de Pasqua, strada comunale di San Vitale, 20 - Canizzano (Treviso)



Consigliamo l'arrivo in bici per una salutare giornata in campagna.

VISITA

Giro tra i campi e le colture con Matthias Zanellato di Paia de Pasqua

"Il suolo e le sue dinamiche" con l'agronoma Corinna Raganato

Visita ai bachi da seta con Alessio Saviane, ricercatore del CREA Agricoltura e Ambiente di Padova

PRANZO

Barbecue a base di verdure di stagione di Paia de Pasqua e carni della macelleria con allevamento sul Montello F.lli Mazzaro, preparato dallo chef Paolo dell'osteria Al Bronser

(tutti Locali Amici!)

Vini in abbinamento proposti dalla Condotta Slow Food Treviso

Porta una coperta per il pic-nic!

Contributo per la giornata: 25€ - 23€ soci Slow Food

Necessaria la prenotazione scrivendo a treviso@network.slowfood.it