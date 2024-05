Il Gruppo Panificatori Confcommercio della provincia di Treviso organizza anche quest'anno la Festa del Pane Artigianale 2024!

Vi aspettiamo sabato 11 e domenica 12 maggio in Loggia del Palazzo dei Trecento a Treviso con un ricco programma di appuntamenti:

Sabato 11 maggio

ore 16.00

Inaugurazione Festa

Apertura ufficiale della manifestazione alla presenza delle Autorità

ore 17.00

Convegno "Il cammino del Pane"

Viaggio nel tempo lungo le rotte del Mediterraneo tra storia, cultura, pace e religiosità

Domenica 12 maggio

ore 16.00

Concorso FUGASSA TREVISANA

Iscrizioni segreteria@confcommerciounionetreviso.it

Parte del ricavato della Festa sarà devoluto ad ADVAR onlus e a Romeo Bortoluzzi, ex Presidente del Gruppo Panificatori della provincia di Treviso, per il progetto Un panificatore in Ciad