Festa dei Popoli 2024 - XXI edizione

18.30 | Messa animata dalla comunità filippina

19.00 | Apertura cucine

Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Cina, Colombia,

Ghana, Italia, Libia, Macedonia, Marocco, Romania

20.00 | TEAM NRITYA Danze dall'India

21.00

| Piccola selezione read and play dal mondo

| FALOU SECK and THE MELTING BEATS_Afrobeat, mbalax

Bancarelle di artigianato etnico e di associazioni

• E NOI ANDREMO PIÙ LONTANO_ Mostra di libri e letture animate



• Giochi per bambini a cura di INCONTRO TRA I POPOLI