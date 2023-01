Il Comune di Pederobba (TV), in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Onigo e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove e organizza per Domenica 02 Aprile 2023, a Onigo di Pederobba (TV), in Viale Europa e Via Piave dalle ore 09:00 alle ore 19:00 la "16^ Festa di Primavera", che prevede la Mostra-Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio.

È previsto inoltre il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il programma della Mostra Mercato prevede per le Vie del Paese Esposizioni, Mostre, Musica, Spettacoli, Animazioni itineranti e Negozi saranno Aperti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi