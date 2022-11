6^ Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP

Orario non disponibile

Quando Dal 25/11/2022 al 27/11/2022 Orario non disponibile

È iniziato il conto alla rovescia!

Torna la sesta edizione della Festa del Radicchio a Spresiano. In collaborazione con Comune di Spresiano Festa della Birra di Spresiano - Calessani e Comitato Festeggiamenti Visnadello.

Da venerdì 25 a domenica 27 novembre parti per un viaggio tra le nostre eccellenze enogastronomiche a base di Radicchio Rosso di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP, vivi emozioni uniche con la mostra di trattori partecipa alla seconda edizione di #nemmenoconunfiore - la passeggiata contro la violenza in collaborazione con Associazione I Ragazzi degli Anni 80 , visita il mercatino dell'antiquariato, modernariato e collezionismo! In poche parole: vivi Spresiano.