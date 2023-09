Festa Rossa 2023

È la settimana della Festa Rossa con il programma dei tre giorni ormai definitivo. Dal 15 al 17 settembre Villa Wassermann di Giavera del Montello accoglie la Festa Rossa, la festa provinciale di Rifondazione Comunista. L’appuntamento annuale del Partito porta nella Marca Trevigiana grandi ospiti e temi di attualità, oltre a dare spazio a momenti di convivialità e cultura. Ogni giorno sarà operativo lo stand gastronomico allestito dai volontari, iscritti e simpatizzanti di Rifondazione Comunista per offrire piatti tipici e specialità vegetariane e vegane. L’ingresso alla Festa Rossa, come sempre, è libero e gratuito.

Si comincia questo venerdì con la lettura drammaturgica di Pierpaolo Capovilla che interpreta Majakovskij e poi passerà il testimone a Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione, per un incontro pubblico contro la guerra. Sabato sarà data voce alla giustizia sociale e al lavoro dignitoso con un’assemblea pubblica sul salario minimo con la presenza dei vertici nazionali della CGIL ed in particolare di Eliana Como. Domenica, ultimo giorno della Festa Rossa, è la giornata più ricca di appuntamenti con l’assemblea pubblica di comitati e associazioni ambientaliste del territorio, la presentazione del libro “Disarmati. Paesi senza esercito e altre strategie di pace” con l’autore Riccardo Bottazzo e la partecipazione di Clara Abatangelo, si parlerà di diritto allo studio e difesa della scuola pubblica per infine concludere con lo spettacolo teatrale “Un Gramsci mai visto” di e con lo storico Angelo D’Orsi. In parallelo non mancheranno mostre e angoli dedicati alla lettura e all’arte, con la vendita di libri e l’esposizione di foto ed immagini. È inoltre possibile firmare per le leggi di iniziativa popolare per il salario minimo di 10 euro all’ora indicizzato all’inflazione e per l’introduzione del reato di omicidio e delle lesioni gravi o gravissime sul lavoro.

“Già da oggi siamo al lavoro per allestire la festa, per venerdì saremo più che pronti - commentano Stefano Mandelli e Lucia Tundo, co-segretari provinciali di Rifondazione Comunista - E abbiamo anche il programma completo. Cominciato con una lettura di poesie che ci introdurrà al meglio in questi tre giorni in cui discuteremo di guerra, salario minimo, ambiente e scuola. Non mancheranno ospiti d’eccezione, da Capovilla a D’Orsi, e i più alti rappresentanti nazionali e provinciali del nostro Partito, delle parti sindacali e dei comitati. La Festa Rossa è aperta a tutte e a tutti per condividere idee e insieme trovare le soluzioni per un domani migliore anche in un clima diverso dal solito.