Festa di San Giorgio 2024

????? ?? ??? ??????? ???? ??



? 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 aprile

? Postioma (TV)



? Programma:



? ???????' ?? ?????? (San Giorgio)

??Ore 18:30 | S. Messa in Chiesa del '700 †

??Ore 19:00 | Inaugurazione • Banda musicale di Zero Branco ?

??Ore 19:30 | Apertura stand ? Specialità: fagioli alla Bud Spencer ?

_____________________________



? ?????????' ?? ??????

??Ore 19:00 | Apertura stand ? Specialità: panino McGiorg ?

??Ore 21:00 | ??????'? ?????? • ????? ???? '??/'?? ?

_____________________________



? ???????' ?? ??????

??Ore 07:30 | Tradizionale trippa ?

??Ore 12:00 | Apertura stand ? Pranzo comunitario (*)

??Ore 15:00 | Caccia al Tesoro ?

??Ore 17:00 | Letture sPaesate ?

??Ore 19:00 | Apertura stand ? Specialità: costata

??Ore 21:00 | ???????? ????? • ???????? ???? ??????????

(*) su prenotazione.

_____________________________



? ???????' ?? ??????

??Ore 19:00 | Apertura stand ? Specialità: costata

??Ore 21:00 | ????? ?? ????? • ??????? ????? ??????? ???????? ?

_____________________________



? ?????? ?? ??????

??Ore 15:30 | San Giorgio Run ?‍??

??Ore 19:00 | Apertura stand ? Specialità: spiedo (*)

??Ore 21:00 | ??'????????? ???? ?

(*) su prenotazione.

_____________________________



? ???????? ?? ??????

??Ore 12:00 | Apertura stand ? Specialità: stinco

??Ore 15:30 | Laboratorio pet therapy ?

??Ore 19:00 | Apertura stand ? Specialità: costata

??Ore 21:00 | ???? ?? ???? ?????? • ?????????? ?????? ?

_____________________________



????

Ogni sera sarà in funzione un FORNITISSIMO STAND GASTRONOMICO con possibilità di ASPORTO.



? ???????????? (dal 02/04 al 20/04):

?? 346 229 4354

NB: solo per pranzo comunitario (25/04) e spiedo (27/04).



***



?‍?? SAN GIORGIO RUN

? Iscrizioni: 324 631 3278

? Partenza ore 17:00



? Pesca di beneficenza

? Luna Park

? Mercatino dell'artigianato

? Chiosco birra alla spina



?? Evento al coperto, garantito anche in caso di maltempo.



Vi aspettiamo! ?