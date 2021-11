Festa di San Martino in Colonia Agricola

La festa di San Martino, così carica di significati intorno al valore del dono e della conclusione dell’anno agrario, è sempre stata molto sentita nella Colonia Agricola di Alternativa Ambiente cooperativa sociale di Vascon di Carbonera. E dopo i mancati festeggiamenti del 2020, quest’anno ritorna, in forma contenuta e diffusa, completamente “a cielo aperto”, per celebrare questo importante momento simbolico in tutta sicurezza.

Sabato 13 novembre, dalle 9 al tramonto, tutte le attività (bottega del biologico, caffetteria e ristorantino) si trasferiranno all’aperto, allestendo così una vera e propria corte contadina negli ampi spazi della Colonia, tra gli attrezzi agricoli di un tempo (dalla raccolta etnografica di Virginio Maso) e i sentieri tra gli orti, i campi e gli ambienti naturali della tenuta dove faranno da guide i volontari di Possibili Alternative, Lipu, e Legambiente Piavenire.

Non mancheranno i giochi con il Ludobus di Spazio Verdeblù (dalle ore 14), un laboratorio artistico per bambini con Laura Bot (ore 10,30), un laboratorio creativo con i fiori d’autunno (ore 11) con Valentina Cortese che sarà presente nella “corte” con la sua Ape-Flower; alcuni produttori di golosità rigorosamente biologiche, la cioccolata solidale della cooperativa Il Sentiero onlus, le dolcezze prodotte dal laboratorio artigianale di Colonia Agricola e i progetti presentati da Slow Food Treviso. E poi, come da tradizione, non mancheranno la castagnata (dalle ore 15,30) e i celebri “San Martino” di pastafrolla variamente decorati.

La corte di San Martino sarà anche il cuore pulsante di una nuova ambiziosa iniziativa lanciata da Alternativa Ambiente assieme agli “ex allievi di don Raffaele Crosato”, ossia gli “ex ragazzi” ospiti della Colonia Agricola negli anni 50-60: il restauro della settecentesca chiesetta di Vascon, già oratorio dell’ex Villa Callegari (demolita parecchi decenni fa), oggi inagibile e in pessime condizioni. Gli ex allievi gestiranno una mostra del libro usato i cui proventi sosterranno il crowdfunding da poco aperto sulla Rete del Dono a tale scopo.

Per osservare il distanziamento e le necessarie precauzioni per il contenimento del contagio, l’accesso alla “corte” potrebbe essere contingentato in alcuni momenti della giornata. In caso di maltempo, l’allestimento non sarà realizzato e le attività di Colonia Agricola osserveranno i consueti orari e servizi. Per la partecipazione ai laboratori è necessaria la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 0422 350401 oppure 346 4184053 (anche WhatsApp).