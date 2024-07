Festa di S. Cristina

Dal 24 al 29 luglio 2024

Sta per decollare la 54 Festa di S. Cristina di Quinto con il fantastico stand gastronomico con apertura alle ore 19.00.

Un rinfrescante chiosco dall'ambientazione caraibica, giochi, spettacoli e animazioni per i più piccoli organizzato dal Gruppo Genitori della scuola materna S. Giuseppe.

Le tradizionali giostre e i fuochi d'artificio nel gran finale!

Sono aperte le prenotazioni per la cena Patronale del 24 luglio e per la super Grigliata di Pesce del 25 luglio (chiama al 349 5647958 o al 338 3314094 dalle ore 16.00 alle 19.00 per prenotare il tuo tavolo o direttamente al negozio casalinghi Franzin)

Programma completo

MERCOLEDI 24 LUGLIO:

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 20.00 CENA PATRONALE DI S. CRISTINA: antipasto, risotto, spiedo con contorno, dolce, acqua vino e caffè. Prenotazione OBBLIGATORIA entro e non oltre lunedì 22 luglio ai numeri: 349 5647958 – 338 3314094 dalle ore 16.00 alle 19.00 o presso negozio casalinghi Franzin (Cace)

ORE 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe serata di intrattenimento con pagliaccio Teone

GIOVEDI 25 LUGLIO:

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 20.00 SERATA SUPER GRIGLIATA DI PESCE con contorno escluse le bevande. Prenotazione OBBLIGATORIA entro e non oltre martedì 23 luglio ai numeri: 349 5647958 – 338 3314094 dalle ore 16.00 alle 19.00 o presso negozio casalinghi Franzin (Cace)

Ore 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe serata di intrattenimento con Dj set e musica anni 90-2000

VENERDI 26 LUGLIO:

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe

serata di intrattenimento con Fakir show con Moris & Genny

SABATO 27 LUGLIO:

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe serata di intrattenimento con Crystal – trucca bimbi animazione mascotte

DOMENICA 28 LUGLIO:

Ore 9.30 Apertura stand con la Classica trippata

Ore 12.30 Apertura stand gastronomico

Ore 18.30 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe serata di intrattenimento con Mago Soffia spettacolo illusionistico

LUNEDI 29 LUGLIO:

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Animazione per piccoli e grandi, con dissetante chiosco organizzato dal Gruppo Genitori scuola materna S. Giuseppe serata di intrattenimento con Dj set e musica a 360°

Ore 23.00 SUPER SPETTACOLO PIROTECNICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO in collaborazione con MMEE impianti fotovoltaici di Michielan Massimo

Grgliata

Birra

Luna Park

Baby dance

Area bimbi

Spettaccolo pirotecnico

Vi aspettiamo numerosi!